Desideri un cane? «Occhio all'acquisto!»

BERNA - L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav) ha creato un video per mettere in guardia tutti coloro che desiderano acquistare un cane. «Solo una parte dei 25mila esemplari importati ogni anno in Svizzera proviene da allevamenti seri od organizzazioni affidabili per la protezione degli animali», ammonisce infatti l'Usav.

Il primo consiglio è d'informarsi sull'affidabilità del venditore prima dell'acquisto. Farlo «presso venditori poco seri sostiene il commercio illegale e, con esso, la sofferenza per gli animali. Per questo motivo, un cane non dovrebbe mai essere acquistato in modo veloce ed economico su Internet, bensì presso pensioni per animali o allevamenti affidabili. Il nuovo video propone un’intervista alla responsabile di una pensione per animali e a un’allevatrice che rivelano a cosa prestare attenzione, secondo il loro punto di vista, quando si acquista un cane».

L’importazione illegale di cani e le sue conseguenze sono un tema centrale per l’Usav. Trovate ulteriori informazioni su usav.admin.ch e sul sito Internet www.acquisto-cane.ch, nato in collaborazione con la Protezione svizzera degli animali (PSA). Su entrambi i siti è possibile scaricare l’opuscolo "Desideri un cane? Occhio allʼacquisto!".