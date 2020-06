Un milione di euro al ricercatore

BASILEA - Botond Roska, direttore dell'Istituto di biologia molecolare e clinica di Basilea (IOB), riceve quest'anno il premio europeo Körber, dotato di un milione di euro. Viene premiato per lo sviluppo di terapie per malattie che possono portare alla cecità.

«Il premio è una grande motivazione per me e per tutti i miei colleghi», afferma Botond Roska in una nota dell'IOB. L'istituto è stato fondato nel 2018 dall'Università di Basilea, dall'Ospedale universitario della città renana e dal gruppo farmaceutico Novartis.

Il Premio Körber è uno dei meglio dotati al mondo e viene assegnato annualmente dal 1985 dall'omonima fondazione di Amburgo a scienziati attivi in Europa. In passato è già stato assegnato a due ricercatori attivi in Svizzera: nel 2007 al tedesco Peter Seeberger e nel 2015 alla britannica Nicola Spaldin.