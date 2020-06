In Svizzera altri 23 contagi, ma nessun decesso

BERNA - Anche oggi in Svizzera il numero dei nuovi contagi resta basso: nelle ultime ventiquattro ora si registrano infatti altri 23 casi accertati, come si evince dagli odierni dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Il numero complessivo delle persone risultate positive al nuovo coronavirus sale così a quota 31'117.

Tra ieri e oggi non sono stati registrati nuovi decessi legati al Covid-19. Un dato positivo, considerato il weekend senza morti per coronavirus in Svizzera. In totale nel nostro paese sono 1'677 le vittime risultate positive al virus.

Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a 458'933, di cui 8% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).