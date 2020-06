«Non è solo un problema degli Usa, è anche nostro»

ZURIGO - Si è svolta in modo del tutto pacifico la manifestazione contro la morte di George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio negli Stati Uniti, andata in scena oggi tra le strade di Zurigo.

A confermarlo in una breve nota diramata nel pomeriggio è la Polizia municipale, che non è intervenuta se non per ricordare il rispetto delle norme anti Covid. La manifestazione è stata «estremamente pacifica» e nessuno ha provocato danneggiamenti o disordini.

A protestare c'erano oltre un migliaio di persone, fra le quali anche diverse famiglie con bambini al seguito, "armate" di cartelloni recanti gli slogan che stanno facendo il giro del mondo in questi ultimi giorni, da "Black Lives Matter" a "White Silence Kills".

«Non è solamente un problema degli Usa, è un problema globale», ha detto una manifestante ai microfoni di 20 Minuten, ricordando come il razzismo sia una problematica che «esiste anche la Svizzera» e facendo in particolare riferimento alla situazione dei richiedenti l'asilo.

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)