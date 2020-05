Moutier, nessun voto per quest'anno

BERNA - La votazione sull'appartenenza cantonale di Moutier (BE) non avrà luogo nel 2020. Una Conferenza tripartita, avvenuta ieri a Berna per discutere della questione della cittadina contesa fra Berna e Giura, ha tuttavia definito le modalità dell'appuntamento alle urne: non verrà creata una struttura esterna per organizzare il suffragio.

Ai colloqui hanno partecipato le delegazioni per le questioni giurassiane dei governi bernese e giurassiano, nonché la consigliera federale Karin Keller-Sutter che ha presieduto la Conferenza, indica in una nota odierna il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Nella cittadina del Giura bernese verrà ripreso il dispositivo previsto per il primo suffragio - avvenuto nel 2017 - completato da nuove misure affidate all'Ufficio federale di giustizia (UFG).

Nuove misure - Tra le misure che sono state adottate figura una verifica integrale - già iniziata dallo scorso gennaio - del catalogo elettorale di Moutier da parte dello stesso Comune e del Canton Berna. L'UFG terrà al sicuro il materiale di voto, sorvegliando in seguito lo spoglio e controllando sistematicamente le carte di legittimazione.

Inoltre, «i tre messaggi indirizzati ai cittadini di Moutier nel 2017 dal Consiglio comunale e dai governi bernese e giurassiano saranno riuniti in un unico codicillo comune adottato dai tre esecutivi», aggiunge il DFGP, precisando che esso si limiterà ad aggiornare quanto deciso negli ultimi tre anni.

Infine, sarà istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'UFG e delle cancellerie di Cantone e Comune. Sarà presente anche la cancelleria giurassiana, ma unicamente in veste di osservatore poiché «il Giura non è coinvolto nella votazione in termini operativi».

Le nuove misure si sommano a quelle già applicate in passato, tra cui la presenza di osservatori federali, il voto per corrispondenza indirizzato al DFGP, una sensibilizzazione nelle direzioni di case per anziani e ospedali, nonché misure supplementari di sicurezza alla posta di Moutier.