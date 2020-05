Niente manifestazioni, ma discorsi in streaming: sarà un Primo Maggio diverso dal solito

ZURIGO - È una festa dei lavoratori diversa dal solito quella odierna. Per la prima volta in 130 anni non ci saranno manifestazioni pubbliche, a causa delle misure di distanziamento necessarie per contenere la pandemia di coronavirus.

La piazza virtuale si sostituisce quindi a quella "fisica": i discorsi dalla Volkshaus di Zurigo saranno trasmessi in streaming a partire dalle 13. Il motto odierno è: "Solidarietà. Ora più che mai". Uno slogan che apparirà anche su molti balconi, grazie all'opera di distribuzione di appositi striscioni fatta negli scorsi giorni.

A Zurigo i balconi saranno protagonisti anche di un'azione concordata tra la sinistra e i sindacati, per porre l'attenzione sui salari in un periodo di crisi che rischia di accentuarsi con il passare delle settimane.

Internet sarà lo strumento prescelto anche dagli esponenti del governo, in primis Simonetta Sommaruga e Alain Berset.