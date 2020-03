Sbloccate le importazioni di mascherine dalla Francia

BERNA - I problemi legati all'importazione dalla Francia di mascherine protettive sono stati risolti. Lo ha assicurato oggi l'Ambasciata francese in Svizzera, sottolineando come il blocco è stato deciso per evitare speculazioni su attrezzature sensibili. Non si è mai voluto vietare l'esportazione verso i Paesi vicini, viene precisato.

La Commissione europea aveva deciso il 21 marzo di consentire l'esportazione di dispositivi di protezione medica a tutti i Paesi dell'Ue e dell'AELS, Svizzera compresa dunque. Nel frattempo alcuni produttori francesi di mascherine hanno effettivamente confermato di aver ricevuto l'autorizzazione di esportazione verso la Confederazione.