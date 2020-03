Per la prima volta registrati meno di 200 decessi

BERNA - Per la prima volta, in Svizzera non è stata superata quota 200 vittime della strada in un anno. Nel 2019, il numero di decessi legati agli incidenti stradali è infatti stato di 187. A questi vanno aggiunti 3'639 i feriti gravi.

Diffusi dall'USTRA, tali dati raccontano che il trend al ribasso conferma gli sforzi intrapresi negli ultimi anni per una viabilità più sicura. Si deve però pensare di intervenire in tema di biciclette elettriche alla luce dei dati sugli incidenti gravi, che vedono il numero di utenti coinvolti ancora in aumento.