Il virus sconvolge gli orari dei treni

BERNA - L'epidemia sconvolge tutto. Anche gli orari delle FFS. A partire da giovedì entrerà in vigore «in modo graduale» un nuovo orario, che rimarrà in vigore fino a data da destinarsi.

«Finora non era mai capitato di dovere adattare l'orario in modo tanto radicale e in così poco tempo» si legge in una nota diramata oggi pomeriggio dall'ex regia federale.

Il servizio di base «sarà garantito» precisano le FFS. Potranno tuttavia verificarsi soppressioni, ritardi e rotture di coincidenze. La decisione è stata presa a fronte di un calo della domanda da parte degli utenti, da un lato, e dall'altro in previsione di una possibile mancanza di forza lavoro.

Secondo quanto previsto, saranno adattati prima il traffico a lunga percorrenza nazionale e internazionale, poi il traffico regionale su rotaia e, infine, il traffico regionale su strada e il traffico locale.

Le linee transfrontaliere si fermeranno alle stazioni di confine. In generale, i treni e gli autobus del traffico regionale circoleranno con cadenza semioraria dove oggi si applica la cadenza al quarto d’ora e con cadenza oraria dove oggi è semioraria. I primi e gli ultimi collegamenti saranno garantiti per consentire il servizio mattutino e serale ad es. nel settore sanitario o nei negozi di alimentari. I treni supplementari delle reti celeri regionali nelle ore di punta (dalle 06.00 alle 09.00 e dalle 16.00 alle 19.00) nonché l’offerta notturna nei fine settimana saranno soppressi. I treni e gli autobus che già circolano ogni ora, continueranno a circolare come prima.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito delle FFS a questo link.