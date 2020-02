Coronavirus, positivo un impiegato di Google a Zurigo

ZURIGO - Un impiegato di Google a Zurigo è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo nella tarda serata di venerdì è stato lo stesso colosso americano, sottolineando che l’ufficio sulla Limmat resterà però «aperto, come tutti gli altri».

«Possiamo confermare che uno dei nostri impiegati nell’ufficio di Zurigo e risultato positivo» al contagio, ha riferito il portavoce di Google ai media americani, assicurando che «tutte le precauzioni necessarie sono state prese» e queste «continueranno ad essere adattate per garantire la sicurezza di tutti».

Giro di vite a Berna e Coira - Nel frattempo, il Canton Berna ha deciso di applicare misure più rigide di quelle decise dal Consiglio federale. In particolare anche le manifestazioni con meno di 1000 partecipanti potranno essere vietate qualora gli organizzatori non fossero in grado di rispettare alcuni criteri di sicurezza supplementari fissati dal Cantone.

Fra queste, la certezza che nessuno dei partecipanti sia stato in una delle cosiddette “zone rosse” negli ultimi 14 giorni e la necessità di conoscere l’identità di tutte le persone che prenderanno parte all’evento, in modo da poter risalire alla loro rete di contatti in caso di necessità.

Ancora più stretta la vite a Coira. Le autorità della capitale retica hanno infatti vietato per precauzione ogni manifestazione con oltre 50 partecipanti.

La mappa della diffusione del coronavirus nel mondo