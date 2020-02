Da Swisscom l'attesa profuma di foglie verdi

ZURIGO - Vivere il marchio con tutti i sensi. Questo è l'obiettivo di molte aziende. E anche Swisscom sta intraprendendo una strada simile. La società di telecomunicazioni ha infatti prodotto un profumo che diffonderà nei propri negozi.

Questo dovrebbe andare a beneficio del cliente. Come spiega la portavoce di Swisscom, Annina Merk,l'essenza dovrebbe rendere più lieve e piacevole il tempo in attesa. «Se i clienti si sentono a proprio agio, acquistano di più - spiega -. Un effetto collaterale positivo, ma non è l'obiettivo principale».

Swisscom, per ora, mantiene segreta l'esatta composizione della fragranza. Secondo Merk, tuttavia, questa evoca «foglie verdi, con note di cuore di iris e fichi e note di fondo di sandalo e muschio bianco».

La fragranza è stata testata per sei mesi in un progetto pilota. E il feedback dei clienti è stato positivo. Tuttavia, la portavoce sottolinea: «Ci vorrà un po' di tempo per trovare la giusta intensità per ogni singolo negozio visto che ognuno è differente per forma e dimensioni».