Quasi 155'000 svizzeri sono affetti da demenza

BERNA - Sono 154'700 le persone affette da demenza in Svizzera, e la tendenza è in aumento. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e da Alzheimer Svizzera. Quasi due terzi sono donne. Entro il 2040 si stima che saranno 300'000, perché il fattore di rischio maggiore per questo disturbo è la vecchiaia.

Secondo quanto indica l'UFSP, la demenza è il termine ombrello per più di 100 malattie con cause diverse, che possono essere suddivise in due categorie principali: cambiamenti cerebrali degenerativi e demenza vascolare.

Confederazione, Cantoni e operatori del settore hanno raccolto le loro conoscenze in quella che è stata chiamata Strategia nazionale per le demenze 2014-2019. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone affette da questo disturbo.

Secondo le stime attuali, il costo complessivo della demenza è di circa 11,8 miliardi di franchi all'anno. Nel 2017 in Svizzera sono morte a causa della demenza oltre 11'000 persone, ciò che corrisponde al 16,5% dell'insieme dei decessi.