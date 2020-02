La Svizzera flirta con il sole

BERNA - STIX. È questo il nome del telescopio svizzero sviluppato presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW), che partirà lunedì alla volta del sole.

Il telescopio STIX farà parte dell'equipaggiamento della "Solar Orbiter", una missione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) in collaborazione con la NASA. L’obiettivo sarà quello di indagare insieme ad altri strumenti di bordo le cause del vento solare. Si tratta di un flusso di particelle emesso dal sole, che evolvendosi in una tempesta solare può causare disturbi ai sistemi di comunicazione, ai satelliti e alle reti elettriche.

La sfida principale dello STIX saranno chiaramente le temperature estreme: il calore del sole potrebbe infatti far schizzare i termometri fino a oltre 500 gradi. Per questo motivo è stato ricoperto da uno scudo in titanio massiccio. La sonda dovrebbe restare in servizio almeno fino al 2025.