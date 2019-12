Trova un geco vivo nei broccoli bio comprati alla Migros

ZURIGO - Stava tagliando i broccoli per la cena quando qualcosa è caduto per terra: «Sembra un pezzo di verdura, ma...». Un sussulto e poi la sorpresa: si trattava di un geco di 7-10 centimetri, un animale decisamente non autoctono dell'area di Zurigo.

Stando al lettore del Tages Anzeiger che ha scoperto il piccolo rettile, l'unica possibilità è che si trovasse nei broccoli bio, provenienti dalla Spagna, che aveva acquistato un paio di giorni prima alla Migros.

L'animale era un po' intorpidito - la verdura era rimasta in frigo da allora - ma era in condizioni di salute relativamente buone e, una volta posto in un terrario provvisorio, si è ripreso completamente. Adesso è stato adottato da un conoscente e ha pure un nome: Cosmo.

Ma come c'è finito nel verde cespo? Visto che si tratta di animali che si nutrono d'insetti, è probabile che si tratti semplicemente di un caso.

«I broccoli vengono impacchettati dalle aziende agricole nel Paese d'origine e poi controllati dai fornitori locali», ha spiegato al Tages-Anzeiger il portavoce di Migros Marcel Schlatter. È evidente che il piccolo "viaggiatore" sia passato inosservato... in entrambe le sedi.

Non è la prima volta che succede, come ricorda 20 Minuten, nel 2015 ad Argovia un lettore ne aveva trovato un altro nella sua verdura comprata sempre presso Migros. Adottato anche lui era stato ribattezzato, simpaticamente, Don Migrolino. All'epoca Migros Aare aveva parlato di «un caso isolato».

Stando a Schlatter sono isolati, sì, ma non così infrequenti e stima che ve ne siano da 1 a 3 all'anno: «Quando capita, contattate sempre il servizio clienti».