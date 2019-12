In 54 sul pullman e il conducente ha il 3 per mille

GLARONA - Quel pullman a targhe polacche che da Glarona viaggiava sulla A3 in direzione Zurigo aveva decisamente qualcosa che non andava. Per dirne una andava a zig-zag e le curve non è che le prendesse proprio benissimo. Per questo motivo il conducente di un veicolo che lo ha avvistato ha deciso accostare e ha allertato la Cantonale.

Gli agenti hanno rintracciato il torpedone e lo hanno bloccato all'altezza di Bilten (GL). Il conducente, un 41enne bielorusso, è subito parso in palese stato di ebrietà. A bordo c'erano 54 turisti cinesi che sono stati poi fatti salire su un altro bus e hanno continuato il viaggio.



A confermare le condizioni di inabilità alla guida dell'uomo anche gli esami che - come riportato dal Südostschweiz - hanno evidenziato un tasso alcolemico del 2,93 per mille. Per lui 2'000 euro di multa e il ritiro istantaneo della patente.

Il fatto, avvenuto a giugno 2018, arriverà in tribunale proprio domani. Alla sbarra, però, lui non si presenterà. Per lui previsti anche un anno di carcere (con la condizionale) e un'ulteriore sanzione di 1'000 franchi.