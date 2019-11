Casse malati, aumenta il contributo minimo

SAN GALLO - I cittadini del canton San Gallo hanno adottato, con il 78,4% dei suffragi, una modifica della legge cantonale sull'assicurazione malattia. Dal 2020, il contributo minimo ai premi per i bambini di famiglie con un reddito medio-basso passerà dal 50% all'80%. La partecipazione si è fermata al 34,1%.

Il reddito annuo massimo per le famiglie che potranno beneficiare del sussidio viene aumentato di 5000 franchi per ogni figlio. Il contributo minimo dei premi per i giovani adulti in formazione da famiglie a basso e medio reddito rimane fissato al 50%. Per le persone senza figli, la barra viene regolata in base all'evoluzione generale dei salari.

La misura, che causerà al Cantone costi supplementari per 12 milioni di franchi l'anno, è legata a una decisione del Tribunale federale (TF). Lo scorso gennaio, i giudici di Losanna hanno dato ragione ad assicurati lucernesi in merito al versamento dei contributi ai premi di cassa malattia. I Cantoni meno generosi si stanno adattando ritoccando i loro sussidi.