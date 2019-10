Contro il terrorismo 52 ore non-stop

BERNA - Testare le strutture e le procedure di sicurezza in vigore in Svizzera in caso di minaccia terroristica. È l'obiettivo delle 52 ore continue dell'esercitazione ERSS 19 che si svolgerà dall'11 al 13 novembre.

Il contesto in cui si svolgerà l'evento - denominato ufficialmente Esercitazione della rete integrata Svizzera per la sicurezza 2019 (ERSS 19) - è stato presentato stamane a Berna nel corso di una conferenza stampa con la consigliera federale Karin Keller-Sutter.

L'esercizio di addestramento coinvolgerà 70 organizzazioni in tutto il Paese, tra cui stati maggiori, servizi federali, Cantoni, città e infrastrutture critiche. Permetterà di valutare la capacità di gestione di una situazione di crisi e la collaborazione dei vari organi sotto stress.

Lo scenario dell'ERSS ha per tema una minaccia terroristica persistente, che si concretizza in attacchi a infrastrutture, ricatti e possibili attentati. La pubblicazione del rapporto finale con i risultati dell'esercitazione è prevista per la metà del 2020.