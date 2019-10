Capitale blindata per la partita con il Feyenoord

BERNA - In vista della partita di Europa League che si terrà giovedì allo Stade de Suisse di Berna fra Young Boys e Feyenoord Rotterdam, la polizia cantonale bernese ha organizzato imponenti misure di sicurezza.

Secondo le informazioni a disposizione delle forze dell'ordine, centinaia di sostenitori della squadra di calcio olandese si recheranno nella città federale senza essere in possesso di un titolo valido per assistere all'incontro, si legge in un comunicato odierno.

Per poter garantire la sicurezza, la polizia ha quindi previsto - prima, durante e dopo la partita - una massiccia presenza di agenti nella città vecchia e nella zona dello stadio. Nella nota viene ricordato che i tifosi del Feyenoord si sono a più riprese resi protagonisti di danneggiamenti o atti di violenza che hanno provocato anche feriti. Il dispiegamento di forze di polizia causerà disagi al traffico.

L'evento avrà come conseguenza anche un carico di lavoro notevole per le forze dell'ordine: per poter garantire la presenza adeguata di agenti si provvederà - giovedì e venerdì - alla chiusura di alcuni posti di polizia, ad esempio a Moutier, Interlaken e Thun. La misura riguarda in particolare persone che vogliono sporgere denuncia, mentre la sicurezza rimane garantita in tutto il cantone.