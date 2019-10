Siringhe insanguinate per strada: «A Zurigo non è inusuale»

ZURIGO - Diverse siringhe insanguinate per strada: è quanto ha trovato una lettrice di 20 Minuten mentre, martedì, camminava per il quartiere zurighese di Oerlikon. Una scoperta ancora più scioccante perché nelle vicinanze, lamenta, ci sono una scuola dell’infanzia e una elementare: «Ci passano molti bambini, è un percorso casa-scuola», afferma.

Per lei, una situazione del genere non solo non è normale, ma anche pericolosa: «I bambini potrebbero giocare con le siringhe e ferirsi o, nel peggiore dei casi, prendere delle malattie». Dopo la sua segnalazione al bidello della scuola l’area è stata ripulita.

La polizia cittadina fa sapere che non sono giunte segnalazioni riguardo al ritrovamento in questione, ma non sembra per nulla sorpresa: «Anche se il Kreis 11 non è noto per essere un quartiere problematico, una situazione simile non è inusuale nella Città di Zurigo», dichiara il portavoce Marc Surber. Anzi. Sempre più spesso gli addetti dell'unità Sicurezza, intervento e prevenzione (SIP) o i poliziotti devono gettare via siringhe non smaltite correttamente, aggiunge.

Per i più piccoli, certo, entrare in contatto con questi oggetti può essere pericoloso: «I bambini non dovrebbero toccare le siringhe per nessuna ragione», sottolinea Surber. Gli adulti, invece, nel caso in cui si fidino a farlo e l’ago sia protetto dal coperchio, possono buttare la siringa nella spazzatura.

Simon Weis, direttore del SIP Zurigo, precisa: «Se un adulto intende gettare via da solo delle siringhe, consigliamo di riporle usando delle pinze in un contenitore, come potrebbe essere una bottiglia di PET o una lattina di alluminio, e smaltirlo immediatamente nei rifiuti», spiega. È possibile anche rivolgersi al SIP o alla polizia, che provvederanno a rimuoverle.