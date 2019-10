Arriva a destinazione, ma manca la sua valigia. L'autista: «Succede spesso...»

ZURIGO - Il viaggio per Bologna, prenotato all'ultimo minuto con suo fratello, ha lasciato l'amaro in bocca a una zurighese. Quando, qualche giorno fa, la donna è giunta nel capoluogo dell'Emilia-Romagna, la sua valigia caricata a Zurigo era sparita. E con lei anche - evidentemente - tutto il suo contenuto di vestiti firmati e profumi costosi. Anche il bagaglio di un altro passeggero era stato rubato. E la quarantenne è sicura di sapere dove sia successo.

A Milano, l'autobus si è fermato per far scendere alcuni passeggeri e per accoglierne di nuovi. I due conducenti hanno aperto il compartimento per i bagagli senza però monitorarlo, secondo la donna. «Sono uscita per fumare una sigaretta. Non riuscivo a vedere nulla perché c'erano così tante persone intorno all'autobus», ha detto. A Bologna, quando si è resa conto della scomparsa della sua valigia, si è indirizzata ai conducenti. «Succede spesso - le avrebbero risposto -. Non possiamo farci niente».

Vittima del proprio successo - La zurighese ha presentato una denuncia alla polizia di Bologna e si è rivolta a Flixbus chiedendo un rimborso di 4'400 franchi, il valore che stima per il suo bagaglio e il suo contenuto. Un portavoce di Flixbus ha spiegato che con l'aumento del numero di passeggeri e di bagagli, anche il numero di quelli che vengono smarriti, scambiati o rubati ha preso l'ascensore. «Consigliamo ai passeggeri di contrassegnare le loro valigie e di tenere gli oggetti di valore con loro», afferma, aggiungendo che i conducenti dovrebbero dare un'occhiata al vano bagagli durante le soste.

Flixbus testa le telecamere - In alcuni autobus è inoltre in corso un progetto pilota con l'installazione di telecamere a circuito chiuso. Queste dovrebbero avere un effetto dissuasivo sui ladri. E dovrebbero anche aiutare i conducenti, grazie alle diverse immagini disponibili, a organizzare meglio il deposito dei bagagli nel compartimento.