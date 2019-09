In fila da otto ore per il nuovo iPhone11

ZURIGO - Passione o follia? La domanda si pone guardando la fila di persone che da stanotte si è radunata davanti all’Apple Store di Zurigo per poter acquistare questa mattina i nuovi modelli di iPhone 11.

I più imperterriti sono stati alcuni ragazzi provenienti dall’Ungheria: «Siamo qui da otto ore» hanno raccontato questa mattina ai microfoni dei colleghi di 20 Minuten, poco prima che aprissero le porte del negozio. Sono stati loro i primi ad entrare nel centro Apple. Tra le persone in coda non c‘erano solo zurighesi, ma anche persone giunte da altri cantoni. Perfino gente arrivata dall’Ucraina e dalla Romania. Un ragazzo di Mainz, in Germania, era in fila dalle 4.30 di questa mattina. È riuscito ad essere uno dei primi a comprare l’AppleWatch.

In perfetta puntualità, alle 8.00, il negozio ha aperto i battenti. Ogni cliente che entrava veniva salutato dal personale - collocato in due file a mo’ di corridoio - con una serie di ovazioni e applausi in stile americano. Venivano fatti entrare secondo un ordine di prenotazione iniziato già all'alba: felici e con la carta di credito a portata di mano, pronti a spendere fino a 1199 CHF per il modello Pro e 1299 CHF per l’iPhone 11 Pro Max.

20Minuten