Deragliamento causato dall'azionamento di uno scambio

BASILEA - Il deragliamento di un Intercity ICE avvenuto lo scorso 17 febbraio a Basilea è stato causato dall'azionamento di uno scambio durante il passaggio del treno. Lo ha confermato il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Il treno, lungo 250 metri con 240 passeggeri a bordo, era in viaggio da Berlino a Interlaken Ost (BE). Nei pressi di Basilea, alle 20.44, la parte posteriore del convoglio è stata condotta su un binario diverso da quello su cui viaggiava la parte anteriore, ha indicato il SISI in un rapporto pubblicato oggi.

A causa della mancanza di specchietti retrovisori sulla locomotiva, il macchinista non si è subito reso conto del problema fino a quando la resistenza alla guida non è aumentata. A uscire dai binari è stato solo il primo vagone, che si è ritrovato di sbieco tra i due binari, e la locomotiva. Il resto del convoglio - seppur trovandosi sul binario sbagliato - non ha deragliato.

Il treno, fortunatamente, ha concluso la sua corsa a solo venti metri da un muro in cemento di separazione tra i binari. Per circa 900 metri dallo scambio incriminato sono stati danneggiati binari, dispositivi di sicurezza e l'infrastruttura ferroviaria. Anche l'ICE ha subito danni importanti.

Nel sinistro una sola persona è rimasta ferita a una mano mentre cercava di schiacciare il tasto per l'apertura di emergenza delle porte, ha precisato il SISI.

Il deragliamento è avvenuto tra la stazione centrale FFS e quella gestita dalle Ferrovie tedesche (Badischer Bahnhof). L'incidente si è verificato su un tratto di competenza della DB Netz AG (Deutsche Bahn), mentre la testa del treno si è fermata in un punto gestito dalla divisione Infrastruttura delle FFS. Lo scambio interessato è gestito dalla DB Netz.

I ritardi sulla rete tedesca sono frequenti nel capoluogo renano e in alcuni casi per rispettare gli orari in Svizzera vengono utilizzati treni sostitutivi.

Il CIE deragliato era in ritardo di 63 minuti, ha aggiunto il SISI nel rapporto, per questo motivo un secondo treno è partito dalla Badischer Bahnhof in direzione della stazione centrale FFS di Basilea.

All'origine del sinistro, ha spiegato il SISI, vi è stato un disguido dovuto al passaggio in breve tempo di questi due treni. Il responsabile della circolazione dei treni ha inserito involontariamente un binario di destinazione sbagliato, poi, accortosi dell'errore, ha tentato di correggere il percorso all'ultimo momento.