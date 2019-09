CERN: porte aperte, 75'000 curiosi nel week-end

GINEVRA - Circa 75'000 persone si sono recate nel canton Ginevra per assistere al week-end di porte aperte organizzato dal CERN. Arrivati da tutta l'Europa, i curiosi hanno partecipato a decine di attività dislocate su nove siti, tra cui quello principale di Meyrin.

«Siamo molto contenti», ha affermato oggi all'agenzia Keystone-ATS il portavoce del CERN, Arnaud Marsollier. L'affluenza ha superato di 5000 unità quella di sei anni fa, l'ultima volta in cui il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle si era concesso agli appassionati di scienza e tecnologia.

Ieri anche le autorità hanno risposto alla chiamata. Erano infatti presenti ad esempio Valentin Zellweger, ambasciatore svizzero presso l'ONU a Ginevra, e il consigliere di stato ginevrino Mauro Poggia.

Per alcune attività, come quelle sotterranee dove l'accesso era limitato a poche persone per volta, l'attesa si è protratta persino per diverse ore.