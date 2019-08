Battezzato "Uri" il primo Giruno con gli stemmi cantonali

ERSTFELD - Le FFS, con i rappresentanti del Canton Uri e del Comune di Erstfeld, hanno battezzato oggi alla stazione di Erstfeld il primo treno della flotta Giruno che porta il nome di un Cantone: quello di Uri. Il direttore di FFS Viaggiatori Toni Häne, il consigliere di Stato urano Dimitri Moretti e il sindaco di Erstfeld Pia Tresch hanno celebrato l'evento davanti a un folto pubblico. Al termine della cerimonia ufficiale la popolazione è stata invitata a salire a bordo del nuovo treno ad alta velocità alla volta di Bellinzona, attraverso la galleria di base del San Gottardo, per rientrare poi lungo la linea di montagna.

Sono in tutto 29 i veicoli della flotta Giruno della svizzera Stadler. Nel mese di agosto 2019 sono entrati in circolazione i primi treni lungo l'asse del San Gottardo; l'impiego secondo l'orario è previsto dal 15 dicembre 2019 sulla tratta tra Basilea/Zurigo e Lugano/Chiasso, dalla privamera 2020 fino a Milano. Con l’inaugurazione della nuova stazione di Altdorf, da fine 2021 l'IC21 Basilea–Lugano–Basilea si fermerà ogni due ore anche nella capitale urana. Fino ad allora, le FFS prevedono fermate sporadiche a Flüelen.

Il Giruno offre complessivamente 810 posti a sedere in trazione doppia. Dispone di prese su tutti i sedili, toilette per uomini e donne, vani multifunzione e compartimenti per biciclette, ampi portabagagli e un moderno concetto di illuminazione con lampade a LED a risparmio energetico. Il nome Giruno deriva da «girun», che in romancio significa poiana.

Riduzione di CO2 - Il Canton Uri è il maggiore produttore di energia elettrica delle FFS. È qui infatti che viene prodotto il 40 percento del fabbisogno di corrente di trazione delle FFS. Viaggiando con energia idroelettrica, l'azienda si impegna a ridurre le emissioni di CO2.