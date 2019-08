Nessuno stupro, il TF conferma l'assoluzione del medico

LOSANNA - Il Tribunale federale (TF) ha confermato l'assoluzione di un medico zurighese, accusato di stupro da parte di una donna. I due si erano conosciuti su una piattaforma online, principalmente destinata a uomini benestanti e giovani donne.

I giudici di Losanna, in una sentenza pubblicata oggi, hanno interamente respinto il ricorso dell'accusatrice. La presunta vittima puntava il dito contro il Tribunale cantonale di Zurigo, che aveva assolto l'uomo ribaltando la condanna di primo grado.

La donna criticava la massima istanza cantonale per non aver preso in considerazione il fascicolo relativo a un secondo processo nei confronti del medico. Un'altra persona, anch'essa di sesso femminile, lo aveva accusato di averla trattenuta, minacciata, insultata e violentata. Il caso era però stato archiviato, in quanto le due parti si sono accordate.

Mon Repos ha giudicato corretta la procedura del tribunale cantonale, che non ha tenuto conto di quel caso. Un decreto d'abbandono passato in giudicato equivale infatti a un'assoluzione, scrive il TF.

In un primo momento, nel settembre 2017, il medico era stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo per violenza carnale, ripetuta coazione sessuale e sequestro di persona. L'imputato era stato punito con una pena detentiva di tre anni, in parte da scontare.

Come detto però, in appello l'uomo, sulla cinquantina, è stato assolto e ha ricevuto 20'000 franchi di riparazione morale. La donna si è dunque rivolta, senza successo, al TF, accusando il medico di averla costretta a fare sesso nell'appartamento di lui.