Un idillio alpino lordato dai rifiuti: «Ma perché lo fanno?»

APPENZELLO - Un weekend di bel tempo in Appenzello Interno e così, come diversi altri, una lettrice di 20 Minuten ha pensato bene di fare una gita allo spettacolare Seealpsee.

L'idillio naturalistico però è stato subito sporcato... da una valanga di rifiuti. «Ci sono sempre più escursionisti e molti lasciano in giro la loro spazzatura... è una cosa preoccupante», racconta la 47enne, «io ho imparato dai miei genitori come si fa: quello che ti porti dietro poi viene via con te».

Quello di questo fine settimana, purtroppo, non è un caso isolato: «È un problema che ritorna spesso», conferma il sindaco di Schwende (AI) Sepp Manser, «non capisco come possano lasciare i loro rifiuti così, in mezzo alla natura».

Una soluzione, secondo entrambi, potrebbe essere una campagna di sensibilizzazione che però Appenzello Turismo rimanda al mittente: «Non vogliamo fare i maestrini», spiega il responsabile Guido Buob.