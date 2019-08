Se la partenza è un calvario (a volte) qualcosa si può fare

ZURIGO - Da momento di relax a stress estremo, la partenza per le vacanze è una moneta a due facce contrapposte che può girare in un istante. Strässle di Airhelp ha risposto alle domande dei lettori di 20 Minuten confermando che, qualche volta, qualcosa si può fare.

Rimborsi (in teoria) dovuti ma...

«Dovevo andare a Punta Cana da Zurigo con un volo Edelweiss che però è partito 5 ore dopo... Ci hanno dato 20 franchi di buoni per comprare da mangiare, e basta... È davvero tutto quello a cui ho diritto?», chiede Zeljko. In teoria no, ma c'è un ma: «Secondo il Regolamento dell'Ue adottato anche dalla Svizzera e a una recente sentenza europea dopo le 3 ore di attesa si entra già in zona “volo cancellato” e avresti diritto a 600€ per persona», spiega Strässle, «le compagnie elvetiche però sostengono che tali decisioni non siano valide per loro. Per cambiare le cose, purtroppo, ci vorrà una decisione del Tribunale federale o un cambiamento nei bilaterali».

Se sicurezza fa rima con “niente risarcimento”

L'odissea di Fabian: «L'anno scorso a Monaco ci hanno chiuso un terminal in faccia per “motivi di sicurezza” e abbiamo perso la coincidenza per Malta. Ci è toccato passare la notte a Kloten e prenotare un nuovo biglietto... Posso fare qualcosa?». Purtroppo la risposta è no: «Se c'è di mezzo la sicurezza, come nel caso di un'evacuazione per allarme bomba, la compagnia non c'entra e quindi non è tenuta a dare nulla. Se si tratta di problemi tecnici invece si può fare valere i propri diritti retroattivamente anche fino a 3 anni. Il mio consiglio è contattare il servizio assistenza di terra il prima possibile».

Cancellato all'ultimo secondo = hai ragione tu

«Mi hanno cancellato il volo la sera prima della partenza e ho dovuto cercarne un altro all'ultimo secondo, ho diritto a un risarcimento?», ci chiede Andrea. Eccome: «Le compagnie possono farlo fino a due settimane prima della partenza, in questo caso hai diritto a 250€ per persona. Contatta direttamente la compagnia».