Greta a Losanna: «Ci vuole una maggiore presa di coscienza»

LOSANNA - I cambiamenti climatici preoccupano e ci vuole maggiore consapevolezza della situazione. È quanto ha ribadito oggi la giovane attivista Greta Thunberg nel corso della prima giornata del vertice "Smile for Future" di Losanna. Per passare dalle parole ai fatti è stata lanciata un'iniziativa dei cittadini europei.

All'Università di Losanna, da oggi fino a venerdì, è in corso un vertice con discussioni che coinvolgono circa 450 partecipanti provenienti da 37 paesi. Greta, davanti alla stampa, ha espresso la sua soddisfazione nel far parte di questo «incredibile summit» a favore della protezione del clima.

Incalzata dai giornalisti sul ruolo dei politici in questo ambito, la 16enne svedese ha risposto che non bisogna «incolpare gli individui», precisando che a essere sbagliato è l'intero sistema, «anche se i politici hanno più responsabilità di altri».

L'attivista, ormai diventata un simbolo della lotta per il clima, non vuole però essere considerata un leader. «Tutti hanno lo stesso livello di importanza, io parlo solo per me stessa», ha insistito, senza nascondere la speranza di vedere una maggior presa di coscienza da parte degli adulti.

A prendere la parola è anche stato il vodese Jacques Dubochet, premio Nobel del 2017 per la chimica, che non ha nascosto la sua emozione nel ritrovarsi al fianco di Greta. Il biochimico e professore universitario 77enne ha sottolineato l'importanza del momento, in quella che lui definisce una lotta contro «una stupida economia che mira solo a fare soldi».

«Bisogna uscire dal carbone il prima possibile», ha detto Dubochet. È possibile agire sul fronte politico: le elezioni federali sono vicine e non bisogna perdere l'occasione di essere attivi in questo ambito.

Lanciata iniziativa - All'inizio della conferenza stampa, gli organizzatori di "Smile for Future" hanno presentato una prima azione concreta, lanciando un'iniziativa dei cittadini europei (ICE) con quattro obiettivi principali. «Azione per l'emergenza climatica», questo il nome, dovrà raccogliere almeno un milione di firme in un anno.

Il primo obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra nell'Ue dell'80% entro il 2030 e avere impatto zero dal punto di vista climatico nel 2035. Attualmente, l'Unione europea vuole diminuire le emissioni del 40% entro il 2030.

Secondariamente, l'iniziativa chiede l'introduzione di una tassa sul carbone alle frontiere per limitare le importazioni. Il terzo punto invece riguarda i trattati commerciali: secondo l'ICE, l'Ue dovrebbe firmare accordi solo con i paesi che aderiscono all'obiettivo - fissato dall'Accordo di Parigi sul clima - che ambisce a un aumento di soli 1,5 gradi come limite per il riscaldamento climatico entro il 2100.

Inoltre, l'ICE chiede che l'Ue produca materiale educativo gratuito in cui viene spiegato cosa è l'emergenza climatica e quali sono le possibili soluzioni.

Strategia di azione a favore del clima - L'obiettivo del vertice di Losanna, che si concluderà venerdì con una manifestazione per le vie della città, è di definire una strategia di azione per far fronte alla crisi climatica. Secondo gli organizzatori è necessario passare dalle parole ai fatti, poiché a loro avviso i "sistemi politici" non sono riusciti a trovare delle risposte all'altezza della situazione.

A Losanna, le assemblee plenarie dovranno raggiungere un accordo sui valori e sui principi dell'organizzazione. Oltre a ciò, sarà anche necessario pianificare con accuratezza gli eventi previsti in occasione del vertice dell'ONU sul clima che si terrà a New York alla fine di settembre. Un incontro che sarà "cruciale", secondo Greta Thunberg, che raggiungerà il Nuovo Mondo in barca a vela.