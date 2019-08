Lo svizzero trovato senza testa soffriva di demenza

GINEVRA - Una settimana fa, in un campo di Ferney-Voltaire, cittadina francese nei pressi del confine con il Canton Ginevra, un passante aveva rinvenuto il corpo decapitato di un cittadino svizzero di 81 anni.

La polizia, negli scorsi giorni, ha formalmente identificato l'uomo grazie ai documenti che aveva con sé. «È rimasto lì per diversi giorni, il corpo era in avanzato stato di decadenza», ha affermato il procuratore di Bourg-en-Bresse. Si tratta di un 81enne residente in Canton Vaud e scomparso del 30 maggio scorso.

La polizia ha escluso l'intervento di terze persone. L'uomo è deceduto per cause naturale e la decapitazione - post mortem - è stata con ogni probabilità opera di un animale.

Come ha raccontato il figlio a Le Matin, suo padre soffriva di una forma di Alzheimer e non si era mai allontanato da casa da solo. È sicuro che l'uomo si trovasse nella zona alla ricerca della casa in cui ha trascorso la sua gioventù. L'81enne ha infatti vissuto fino ai 30 anni nel comune di Petit-Saconnex (GE).