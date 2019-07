Svizzero decapitato: «Era a 20 metri dalla fermata del bus»

GINEVRA - In avanzato stato di decomposizione e privo di testa. Così è stato trovato dall'impiegato comunale di Ferney-Voltaire, a due passi dall'aeroporto di Ginevra, il corpo di uno svizzero apparentemente morto da giorni.

Di chi si tratta? E la sua morte è sopraggiunta per decapitazione? Il caso è avvolto da un alone di mistero. Ciò che è noto, al momento, è che si tratta di un 81enne scomparso dal 2 giugno. È stato trovato senza pantaloni e biancheria intima. L'unica ipotesi avanzata è che l'uomo sia morto mentre stava espletando dei bisogni fisiologici.

Nel frattempo, nei dintorni della dogana di Ferney-Voltaire, la voce si sta spargendo. «Hai visto, hanno trovato un cadavere. Ne sai qualcosa?», chiede un uomo dentro un trattore a un amico, a due passi dal confine. L'interpellato non ne sa molto di più: «Dicono sia stato mangiato dagli animali - spiega -. È orribile». «Abbiamo visto il via vai della polizia ai margini del campo. È successo a 20 metri dalla fermata dell'autobus F. Sono partito nel pomeriggio per fare shopping e la polizia era lì. E la sera c'era la scientifica».

I vari giornali locali, intanto, avanzano un timido collegamento con un campo di profughi provenienti dall'Europa dell'est. In loco, in effetti, trova riparo una famiglia di rom. Al momento, tuttavia non sembra esserci un nesso tra la loro presenza e la morte dell'anziano.

«Non ho visto nulla - spiega il patriarca, che suona la fisarmonica nel parcheggio del Lidl locale -. Un amico mi ha raccontato di aver visto movimento nel campo. Ma io suono tutto il giorno, non so cosa sia successo». Difficile immaginare che un testimone abbia assistito alla morte o all'omicidio dello svizzero. Tra tre negozi chiusi e un hotel in disuso, la zona, in realtà, non è molto frequentata.