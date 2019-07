Wileroltigen, 11mila firme contro un'area di transito per nomadi

BERNA - I giovani UDC hanno comunicato oggi di aver raccolto oltre 11'000 firme per il referendum contro un'area di transito per nomadi stranieri ai bordi della A1 a Wileroltigen (BE), comune in prossimità della frontiera con il cantone di Friburgo. La validità delle firme deve essere ancora verificata.

I giovani democentristi depositeranno le sottoscrizioni alla cancelleria cantonale alla fine di luglio: per la riuscita del referendum ne sono necessarie 10'000.

La realizzazione di un'area di transito attrezzata per i nomadi stranieri ha già suscitato diverse polemiche nella regione. Striscioni di protesta sono stati affissi in particolare nella zona lungo l'autostrada che collega Berna a Losanna.

Il progetto, che dovrebbe essere in grado di ospitare 36 veicoli per accogliere fino a 180 persone, è combattuto con veemenza dal comune di Wileroltigen con i suoi 360 abitanti.

Il Gran Consiglio bernese in marzo ha adottato un credito di 3,3 milioni di franchi per l'area di transito. Attualmente i nomadi si fermano regolarmente sull'area di sosta senza che questa sia prevista a tale scopo in particolare per quanto concerne i servizi sanitari.