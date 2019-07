Multati per il biglietto timbrato al contrario: «Una trappola per turisti»

BELLARIA-IGEA MARINA - Hanno timbrato i biglietti dell’autobus al contrario e si sono visti rifilare ben 120 euro di multa. Protagonista della sfortunata circostanza - riferita oggi dal Resto del Carlino - è una coppia di turisti romandi, in vacanza in Romagna.

«Ci hanno multati perché per distrazione abbiamo obliterato al contrario, sul retro, i nostri due biglietti nella tratta di ritorno da Bellaria a Igea Marina», hanno raccontato al quotidiano spiegando di essere stati «trattati come delinquenti» di fronte a centinaia di altre persone da parte dei controllori di Start Romagna. I due hanno scritto all’ufficio di riferimento, complimentandosi ironicamente per l’ottima riuscita della loro «trappola per turisti».

Anche la titolare dell’hotel che ospita la coppia si è schierata dalla loro parte: «I nostri clienti allibiti sono stati ulteriormente umiliati in quanto non avendo avuto i documenti con sé, hanno visto arrivare i carabinieri che imbarazzati hanno dovuto prendere atto dell’inflessibilità dei controllori» che «non hanno tenuto conto della buona fede dei poveri malcapitati». E la preoccupazione dell'albergatrice va oltre il singolo caso: «Chi si assume la responsabilità di questi atteggiamenti anti-turistici in una località che tenta di sopravvivere all’emorragia di turisti stranieri in ogni modo?».

