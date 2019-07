Salvano vite e... distribuiscono multe

GLARONA - La pulizia delle ambulanze, il controllo delle borse di emergenza o l'assistenza in altri servizi dell'ospedale cantonale fanno parte della vita quotidiana dei membri del servizio paramedico. Ma anche se il lavoro dei soccorritori non è facile, a queste diverse missioni si è stato aggiunto un nuovo, sigolare, compito. I paramedici sono ora tenuti a distribuire le multe nel parcheggio dell'ospedale cantonale di Glarona, spiega il "Glarner Nachrichten".

«Per ridurre i costi, abbiamo cercato una soluzione interna», ha affermato Markus Hauser, amministratore delegato della struttura. In precedenza, questo compito veniva svolto da una società privata. «Altri ospedali fanno questo per un bel po' di tempo», dice Hauser. In caso di emergenza, viene inoltre sempre garantito che l'ambulanza lasci l'ospedale entro tre minuti dalla chiamata.

Cosa succede nei cantoni vicini? A San Gallo i servizi di soccorso sono organizzati in modo diverso, motivo per cui il concetto glaronese non può essere applicato in questa forma, afferma Daniel Steimer, direttore della comunicazione dell'ospedale cantonale di San Gallo: «Spesso i servizi di emergenza non hanno sede negli ospedali». Il requisito di essere sul posto entro 15 minuti nel 90% dei casi potenzialmente letali non sarebbe altrimenti garantito. Sebbene alcuni dei soccorritori sangallesi siano di stanza all'ospedale cantonale, Steimer non immagina che i paramedici possano essere incaricati di multare i veicoli. Questa attività è assegnata al servizio di sicurezza dell'ospedale.

La situazione è simile in Canton Turgovia. «I nostri parcheggi sono gestiti da un'azienda esterna», afferma Christine Wunderlich, vice direttrice dell'Ospedale cantonale di Münsterlingen (TG).