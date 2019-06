Con la sedia a rotelle sulla A2: «Non si è fermato nessuno a chiedere se era tutto ok»

BASILEA - Guidava il suo furgone sull'A2 senza troppi pensieri quando, all'altezza di Basilea, ha visto qualcosa di decisamente insolito: una signora anziana a bordo della sua sedia a rotelle elettrica.

Il lettore di 20 Minuten non ci ha pensato due volte: «Ho rallentato, messo le quattro frecce e mi sono messo dietro di lei per proteggerla». L'uomo ha anche avvertito la polizia: «A un certo punto la signora è entrata in galleria e ha anche acceso le luci! Non sembrava affatto confusa».

Dopo aver fatto da scorta per qualche centinaio di metri, ha deciso di accostarla e parlarle: «Le ho chiesto se sapeva dove fosse e lei mi ha risposto: "Sulla strada!". Poi mi ha spiegato che voleva andare a fare la spesa al centro commerciale... Probabilmente aveva sbagliato qualcosa».

5 minuti dopo è arrivata la polizia, che l'ha presa in consegna bloccando anche la circolazione sul tratto stradale e aiutandola ad abbandonare la A2: «Nel frattempo nessuno si è fermato per sapere se avevamo bisogno, continuavano a guidare a tutta velocità, una cosa che mi ha riempito di tristezza», continua il conducente.

La polizia conferma l'accaduto, la donna dovrà ora pagare una multa: «L'ammontare? Più o meno come quando non ci si ferma con il rosso». Parole d'elogio, invece, per il lettore-soccorritore: «È stato molto bravo, in queste situazioni aiutare può fare davvero la differenza».