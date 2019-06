I vandali fanno la tristezza di alcuni bambini

BERNA - Peni, svastiche e parolacce: lo scorso fine settimana, alcuni vandali hanno rovinato un murale fatto dai bambini in un sottopassaggio vicino alla scuola di Steffisburg (BE). Rendendo alcuni dei pesci multicolori irriconoscibili.

Un video pubblicato sui social network ha scatenato un'ondata di indignazione. Una madre scrive: «I piccoli si sono così impegnati... È squallido!». Un'altra dice: «Mia figlia è molto triste per il fatto che i suoi pesci siano stati taggati. Come si può fare una cosa simile?!»

«Alcuni piangevano» - Secondo Prisca Loosli, responsabile della formazione nel comune di Steffisburg, il murale aveva appena una settimana quando è stato vandalizzato. «Alcuni bambini si sono messi a piangere quando hanno saputo cosa era successo».

Insegnanti e bambini non si sono però lasciati abbattere e ieri hanno ridipinto il muro in questione. L'incidente è stato segnalato anche al cantone, dal momento che il sottopassaggio è di sua proprietà. Per il momento, nessuna denuncia è stata presentata alla polizia dalle autorità cantonali. Quindi, specifica la polizia, non sono in corso indagini per trovare i colpevoli.