Commenti anti-musulmani, Perrin sentito dal procuratore

NEUCHÂTEL - Yvan Perrin è stato sentito stamane dal Ministero pubblico neocastellano in seguito a una denuncia penale di un'associazione musulmana. Il candidato UDC al Consiglio nazionale aveva condiviso su Facebook un articolo che aveva scatenato commenti insultanti.

Non credo che le mie considerazioni violino la norma antirazzista, ha dichiarato oggi Perrin alla radio RTN. In aprile l'ex consigliere nazionale aveva condiviso un articolo di 24Heures sui Qatar Papers e i Fratelli musulmani.

Perrin aveva citato il quotidiano vodese definendo l'articolo «edificante sul finanziamento dell'islam tendenza Fratelli musulmani in Svizzera in generale e a La Chaux-de-Fonds in particolare». Il suo intervento aveva suscitato molti commenti e l'associazione musulmana "De la lumière à l'excellence", con sede a Martigny (VS), ha sporto denuncia nei suoi confronti.

«Ho parlato dei Fratelli musulmani e non dei musulmani in generale», ha precisato Perrin, ricordando che questa organizzazione è classificata come terroristica in Arabia Saudita ed Egitto.