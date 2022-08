Vacanze finite, si torna a sgommare

Perché dopo essersi tolti di dosso, Gran Premio dopo Gran Premio, quello scetticismo iniziale che portava tutti a chiedersi quanto sarebbe durata la bella favola, l’Aprilia e Aleix Espargaro si presentano in quel di Silverstone come i primi inseguitori del francese e, sulla pista dove un anno fa Noale festeggiò proprio con Aleix il primo podio in classe regina dopo un’eternità, la coppia italo-spagnola sogna un colpaccio che avrebbe davvero il potere di riaprire il campionato. Così come non si nasconde e punta ai 25 punti di quella che sarebbe la sua quarta vittoria stagionale Francesco Bagnaia, che con Silverstone ha un conto aperto. Questo ricordando che, dodici mesi fa, il ducatista partiva sull’ex aeroporto della Raf come il pilota da battere e poi fu tradito da una gomma fallata. Cornuto e mazziato: per Quartararo la gara inglese si preannuncia invece di quelle complicate, con la spada di Damocle del long lap penalty comminatogli in maniera vergognosa dagli Steward dopo la caduta in Olanda nella quale ha coinvolto Espargaro, e che sulla carta lo taglia fuori da un possibile discorso vittoria. La sua sarà una gara (di rincorsa) nella gara, al termine della quale forse potremo capire un po’ di più che seconda parte di campionato ci aspetterà. Aspettando Godot, ovvero l’eterno Johann Zarco, che è sì terzo in classifica generale, ma è ancora alla ricerca del primo successo in classe regina.