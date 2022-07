«È successo tutto all'improvviso, doveva essere una doppietta»

Sullo sfondo, nonostante Binotto abbia sottolineato i tanti aspetti positivi del GP d'Austria, restano alcuni problemi di affidabilità. «Dobbiamo controllare cosa non sia andato per il verso giusto - aggiunge il pilota - Abbiamo avuto dei problemi, ma è anche vero che la macchina è molto veloce. Oggi la doppietta era ampiamente alla portata, ma ci sono delle cose da rivedere per evitare altri ritiri forzati. Stavo prendendo il ritmo per lottare per il Mondiale, invece è successo questo. Quello che è accaduto oggi è un po' la storia della mia stagione».