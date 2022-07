Marc Marquez, calma e gesso

Reduce da un calvario lunghissimo, lo spagnolo ha scelto di tornare sotto i ferri per risolvere definitivamente tutti i suoi problemi e, così, rientrare - competitivo - nel Mondiale. Già ma quanto tempo ci vorrà prima che questo accada? Qualcuno ha ipotizzato un rientro a Misano, a inizio settembre. Secondo il fisioterapista Rudi Garcia, l’iberico dovrà invece ancora pazientare a lungo prima di guardare alle competizioni. «Marquez in pista a Misano? Sarebbe un suicidio - ha spiegato proprio Garcia - Non farei salire Marc su una moto prima di ottobre o novembre e anche in quel caso lo farei solo per vedere come si sente. Dobbiamo essere cauti: dobbiamo monitorare le fasi della guarigione, scongiurare il pericolo di complicazioni e valutare il modo in cui la spalla si adatterà alla “rotazione” che abbiamo dato all’omero. Già in passato siamo stati frettolosi e questo ha creato una situazione negativa. Una situazione che ha reso necessaria la nuova operazione, fatta per recuperare forza, capacità funzionale e far terminare il dolore».