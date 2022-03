«Verstappen meglio di Leclerc»

GEDDA - Primo in Bahrain, secondo in Arabia Saudita… Charles Leclerc è di certo il grande protagonista di questo inizio di campionato di Formula 1. Il monegasco ha confermato le qualità già mostrate in passato e dimostrato che, se messo al volante di una monoposto competitiva, può lasciare il segno su ogni circuito. È il favorito per il Mondiale? Può dire la sua; per molti però sarà costretto a rincorrere. Tra chi è di questo avviso c’è Flavio Briatore, uno che di circus, da agente di piloti e, a più riprese, team principal, se ne intende…

«La Ferrari competitiva e in generale questa Formula 1 così diversa da quella del passato è un bene per tutti - ha raccontato il dirigente italiano - Anche gli Stati Uniti la stanno riscoprendo. La Rossa ha una monoposto competitiva che, se funzionerà per tutto l’anno, potrebbe anche puntare al titolo. Può succedere di tutto. Io credo che, alla fine, a vincere sarà uno tra Leclerc, Verstappen ed Hamilton: tra due o tre gare ci sarà anche la Mercedes e Lewis, che resta un grandissimo campione, sta lottando per non perdere troppi punti. Se dovessi fare una previsione… punterei su Max: è meglio di Leclerc, lo abbiamo visto l’anno scorso. Fossi un team principal lo prenderei. Avessi i soldi prenderei lui e Charles».

keystone-sda.ch (ALI HAIDER)