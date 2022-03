Problemi alla vista: niente Argentina per Marquez

TERMAS DE RÍO HONDO - Marc Marquez non sarà al via del GP di Argentina, in programma la prossima domenica.

Il campione iberico non potrà gareggiare sul circuito di Termas de Río Hondo perché non ancora al meglio dopo il terribile incidente avuto in Indonesia quando, durante il warm-up, finì sull’asfalto a 180 km/h. Da quella caduta uscì ammaccato e, soprattutto, ancora frenato da quella diplopia che già tanti problemi gli aveva causato nella parte finale della scorsa stagione. Con il disturbo ancora presente, Marquez non ha ottenuto il via libera dai medici.

A questo punto lo spagnolo cercherà di tornare nel weekend del 8-10 aprile quando, ad Austin, si disputerà il “suo” GP delle Americhe.

keystone-sda.ch / STF (Achmad Ibrahim)