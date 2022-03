Riscatto Verstappen davanti a un ottimo Leclerc

JEDDAH - Il secondo Gran Premio stagionale di Formula 1 - disputatosi sul circuito saudita di Jeddah - ha sorriso a Max Verstappen.

Il pilota olandese della Red Bull - uscito prematuramente di scena all'esordio in Bahrein - si è dunque riscattato alla perfezione, precedendo al traguardo - dopo una bella lotta - Charles Leclerc. Sul gradino più basso del podio è invece salito lo spagnolo Carlos Sainz per la gioia della Ferrari, che ha così portato - per la seconda volta in altrettante uscite - entrambi i piloti sul podio.

Dietro di loro è giunto il messicano Sergio Perez, davanti al britannico George Russell e al francese Esteban Ocon. Dal canto suo il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton non è andato oltre alla decima posizione. Infine l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas è uscita di scena a circa dieci giri dal termine della corsa, mentre il cinese Guanyu Zhou ha colto l'11esima piazza.

In virtù di questi risultati Leclerc conduce la classifica generale con 45 punti, dodici lunghezze di vantaggio sul suo compagno di squadra Sainz (33) e venti su Verstappen (25).

keystone-sda.ch / STF (Hassan Ammar)