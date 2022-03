«La Red Bull è forte, ma la Ferrari potrà competere con tutti»

MANAMA - Il prossimo 20 marzo inizierà la stagione 2022 di Formula 1 sul circuito di Manama, in Bahrain.

A questo proposito la Ferrari nutre grandi ambizioni in vista del nuovo campionato. «La nostra volontà è quella di poter lottare a ogni gara, per questo motivo non firmo per un secondo posto», sono state le parole del Team Principal della Rossa, Mattia Binotto, riportate da "Sortmediaset". «Non ho la presunzione di dire che non sarebbe un risultato soddisfacente, ma ho l’ambizione di andare in gara per vincere. Siamo reduci da alcune stagioni difficili e questo è un gruppo che ha voglia di riscatto. È ancora presto per dare giudizi definitivi, ma sono convinto che abbiamo una buona macchina. Oggi sono più tranquillo, l’apprensione dei primi giri di pista l’abbiamo superata, ora rimane quella del confronto nel primo weekend di gara. È un’apprensione che si sta trasformando in voglia di risultato, di fare bene e di ottenere quello che pensiamo possa essere alla nostra portata. La Red Bull mi è sembrata molto forte, ma la Ferrari potrà competere con tutti».