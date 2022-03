Mercedes indietro? Hamilton preoccupato

SAKHIR - L’insolente qualità di Max Verstappen non gli ha permesso di arricchire la sua bacheca con un altro titolo. Il proposito è in ogni caso solo rimandato di un anno per Lewis Hamilton, che nella stagione ormai alle porte proverà (nuovamente) ad andare a caccia dell’ottavo Mondiale della carriera. Ma, almeno così sembra, per lui potrebbe essere estremamente complicato riuscire a vincerlo.

Più che a causa dell’olandese e della Red Bull o dell’ambiziosa Ferrari, il britannico potrebbe vedere i suoi sogni infranti per… i limiti della sua Mercedes. A pochi giorni dal via, il 37enne sta infatti guardando con preoccupazione alla sua monoposto e al suo potenziale.

«È ovviamente troppo presto per pensare di non poter lottare per il campionato - ha raccontato Lew - ma al momento non credo che la Mercedes possa competere per vincere. Dobbiamo riuscire a estrarre tutto il potenziale dalla W13, ma temo che ci vorrà un po’: non è questione di una settimana o due. Per pensare di lottare alla pari con gli avversari dovremo far sembrare buona la monoposto come fatto lo scorso anno».

keystone-sda.ch (Hamad Mohammed)