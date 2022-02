Hamilton torna a farsi sentire sui social

Rieccolo! Lewis Hamilton ha finalmente dato segni di vita, dopo essersi concesso un lungo periodo lontano dai riflettori.

In seguito alla grandissima delusione di Abu Dhabi - dove Max Verstappen aveva festeggiato la conquista del titolo al termine di una stagione pazzesca - l'esponente della Mercedes non ha più parlato con nessuno. Le ultime sono state settimane di accese polemiche nel mondo della F1, che ancora oggi non si sono placate. Polemiche che Hamilton non ha voluto alimentare e dalle quali ha preferito starsene lontano.

L'ultimo post su Instagram, social che solitamente l'inglese fa "ballare" parecchio, risaliva allo scorso 11 dicembre (vigilia della già citata gara di Abu Dhabi). Ma oggi ecco la ricomparsa: «Sono stato via. Ora sono tornato!», queste le parole che Hamilton ha voluto accompagnare a uno scatto vacanziero (vedi sotto).

Presto lo rivedremo di nuovo sulla sua Mercedes in vista del Mondiale prossimo? Un passo alla volta...

Imago