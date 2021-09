Incubo Aegerter, campione del mondo per (soli) 10 minuti

MISANO ADRIATICO - È sfumato il sogno Mondiale per Dominique Aegerter in MotoE, in occasione dell'ultimo Gran Premio stagionale sul circuito sammarinese di Misano.

Il pilota rossocrociato è giunto primo al traguardo e per qualche minuto è stato il nuovo campione del mondo di questa categoria. Dalle stelle alle stalle, poiché il 30enne qualche istante dopo la vittoria è stato penalizzato dalla Commissione e il titolo è così andato a Jordi Torres.

Aegerter - che alla vigilia della gara contava otto lunghezze di ritardo in classifica dallo spagnolo - ha infatti provocato la caduta del rivale con una manovra scorretta, rimediando di conseguenza 38 secondi di penalizzazione sul tempo totale. Il 12esimo posto finale e i quattro punti conquistati, non hanno così permesso al rossocrociato di superare Torres nella graduatoria, che ha vinto per il secondo anno consecutivo.