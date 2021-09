Alexander Albon torna in F1

WANTAGE - Per sostituire George Russell, legatosi alla Mercedes in vista del prossimo Mondiale, la Williams ha scelto Alexander Albon. Il 25enne thailandese, che in carriera ha già disputato due stagioni nel Circus con la Red Bull e la Toro Rosso, torna dunque a correre in F1 dopo aver maturato un'esperienza anche nel campionato turismo tedesco DTM.

Con la Red Bull, al quale era ancora legato, ha ottenuto nel 2020 due podi (Mugello e Bahrain) e diversi piazzamenti a punti.