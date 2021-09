«Corinna, una grande donna»

Sono trascorsi quasi nove anni da quel maledetto 29 dicembre 2013, giorno in cui la vita della famiglia Schumacher è cambiata in seguito al gravissimo incidente sugli sci occorso a Michael. Da lì pochissime notizie (per non dire nessuna...) sono filtrate circa il reale stato di salute dell'ex campione di Formula 1. I membri della famiglia hanno sempre protetto la loro sfera privata, evitando speculazioni di ogni genere.

Fra chi non ha mai perso le speranze e chi non ha mai abbandonato la famiglia c'è Jean Todt, ex team principal della Ferrari: «Michael migliorerà lentamente e sicuramente - le sue parole espresse alla Bild - Certo, ci sono state delle conseguenze ma con Michael c’è sempre la sua famiglia. Ho trascorso molto tempo con Corinna negli anni dopo l’incidente: è una gran donna e manda avanti la famiglia. Non ha avuto scelta, perché le è capitato all’improvviso e non se lo aspettava».