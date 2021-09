Max Verstappen in pole a Zandvoort

ZANDVOORT - Max Verstappen, galvanizzato al massimo dalla marea oranje di Zandvoort, si è preso la pole position in vista del GP d'Olanda, in programma domani alle 15. Il pilota della Red Bull, in 1'08"885, ha staccato di 38 millesimi Lewis Hamilton, rivale anche nell'accesissima lotta iridata. Terza piazza per Bottas con l'altra Mecerdes.

Scatterà dal quarto posto in griglia Pierre Gasly, che ha preceduto le Ferrari di Leclerc (quinto) e Sainz. Ottimo settimo posto per l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Chiudono la top-10 Ocon, Alonso e Ricciardo.

Male Sergio Perez - 16esimo ed escluso addirittura dal Q2 - con l'altra Red Bull. 18esimo Kubica, che gareggerà con l'altra Alfa Romeo al posto di Raikkonen (positivo al Covid).

Il pomeriggio delle qualifiche del GP d'Olanda - dove la F1 è tornata dopo 36 lunghi anni - è stato caratterizzato anche da alcuni incidenti, come quelli di Russell e Latifi, entrambi out in Q2 con la Williams.

keystone-sda.ch (KOEN VAN WEEL)