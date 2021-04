Ottimo quinto posto per Filippo Colombo

BOLZANO - Ottimo 5° posto per Filippo Colombo alla terza tappa degli Internazionali d’Italia Series tenutosi ieri, sabato 10 aprile, a Nalles (Bolzano, Italia), su un circuito di 5 km.

Con oltre 230 iscritti, la Marlene Südtirol Sunshine Race è stato il terzo appuntamento, dopo le gare di Andora e di Capoliveri, a veder schierati in campo la maggior parte dei top rider in un emozionante confronto stagionale ai massimi livelli. Il percorso, già conosciuto a livello internazionale come una delle gare più dure a livello assoluto, è stato ulteriormente modificato per richiedere ai rider il massimo sforzo.

Fondamentale la partenza visto che, dopo soli 800 m di asfalto, si arrivava ad una strettoia che faceva da imbuto prima della salita dell’Usignolo: 160 metri di dislivello, dove era praticamente impossibile sorpassare e con un ultimo strappo davvero impegnativo. A seguire iniziava il tratto tecnico con una serie di passaggi insidiosi, tornanti secchi, salite corte ma molto ripide e, infine, la parte nuova del tracciato, un tratto velocissimo con continui su e giù.

Il 5° posto conquistato da Filippo è la conferma che, grazie al duro lavoro di allenamento, la forma fisica sta crescendo, avvicinandosi al top. «Una lunghissima salita seguita da una discesa altrettanto lunga - ha detto Filippo Colombo al termine della gara – un percorso che ha isto trionfare i più forti dal punto di vista fisico. Una tappa quasi da scalatori che non rispecchiava esattamente le mie preferenze tecniche, ma che si è configurata come un allenamento fisico davvero importante. Era importantissimo partire bene per conquistare subito i primi posti. Per questo motivo ho investito molta energia già all’inizio e sono riuscito a uscire dal gruppo portandomi in sesta posizione.

Ho mantenuto il ritmo, giro dopo giro, fino a giocarmi il terzo posto nel penultimo passaggio. Alla fine, mi è mancata un po' di freschezza per mantenere la posizione ed ho concluso quinto. Nel complesso sono davvero soddisfatto. Non solo perché questa gara vedeva schierati tutti i top rider del mondo, ma perché si trattava di una prova fisica molto dura. Il risultato raggiunto conferma non solo le buone sensazioni che avevo, ma anche che la forma fisica sta continuando a crescere».

Filippo Colombo